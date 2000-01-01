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ПА: беспилотник ЦАХАЛа обстрелян на севере Газы | Фото:13.02 18:13   MIGnews.com

Беспилотник ЦАХАЛа обстрелян на севере Газы

Вечером, 13 февраля, в небе над Бейт-Хануном в северной части Газы были замечены беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛа.

Об этом сообщает "Палестинский информационный центр" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, будто дроны Армии Обороны Израиля пролетели над севером Газы около 18:00. БПЛА был обстрелян палестинцами. Тем не менее информации о поражении цели нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа на данный счет пока не давала комментариев. Стоит отметить, что в течение дня террористы Газы несколько раз запускали в сторону Израиля воздушные шары с бомбами. Одно из устройств подорвалось над Сдеротом, в то время как другое – над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.

Позже бомба взорвалась над школой в Сдероте, а еще одно устройство было обнаружено на заднем дворе учебного заведения. В связи с атакой учеников отправили в бомбоубежище. Никто в результате происшествия не пострадал.


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