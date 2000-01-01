13.02 18:13 MIGnews.com

Беспилотник ЦАХАЛа обстрелян на севере Газы

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Вечером, 13 февраля, в небе над Бейт-Хануном в северной части Газы были замечены беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛа.Об этом сообщает "Палестинский информационный центр" со ссылкой на собственные источники.Уточняется, будто дроны Армии Обороны Израиля пролетели над севером Газы около 18:00. БПЛА был обстрелян палестинцами. Тем не менее информации о поражении цели нет.Пресс-служба ЦАХАЛа на данный счет пока не давала комментариев. Стоит отметить, что в течение дня террористы Газы несколько раз запускали в сторону Израиля воздушные шары с бомбами. Одно из устройств подорвалось над Сдеротом, в то время как другое – над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.Позже бомба взорвалась над школой в Сдероте, а еще одно устройство было обнаружено на заднем дворе учебного заведения. В связи с атакой учеников отправили в бомбоубежище. Никто в результате происшествия не пострадал.