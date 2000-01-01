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Руководство ПА подверглось кибератаке: что известно | Фото:13.02 16:26   MIGnews.com

Руководство ПА подверглось кибератаке: что известно

Руководство Палестинской автономии подверглось серии кибератак, совершенных неизвестными хакерами.

Соответствующую информацию обнародовала израильская компания по кибербезопасности Cybereason 13 февраля, передает Ynet.

Речь идет об атаках, которые совершались для получения доступа ко всей информации на взломанных телефонах: документам, фотографиям, разговорам и переписке.

Шпионская программа включает в себя механизм под названием Pierogi. Он оказывается на телефоне через зараженную ссылку, полученную через СМС, социальные сети или электронную почту.

В качестве приманки хакеры использовали заголовки с упоминанием "сделки века", ликвидации Кассема Сулеймани, палестино-израильского конфликта, противостояния ХАМАСа и ФАТХа.

По словам экспертов, в механизме взлома прослеживаются следы хакерской группы MoleRATs, известной также, как The Gaza Cybergang – Кибербанда Газы. В прошлом руководство ПА заказывало взломы телефонов руководства ХАМАСа в Газе и за границей. В рамках соперничества между ХАМАСом и ФАТХом они сливали в прессу и соцсети информацию, полученную с телефонов, включая компроматы.

Специалисты также не исключают, что за атаками стояли и другие группировки. Такие технологии могли использовать в Китае, России, США, Израиле и других странах Ближнего Востока.


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