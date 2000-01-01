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Саудовская Аравия: в `сделке века` есть позитив | Фото:13.02 17:27   MIGnews.com

Саудовская Аравия: в "сделке века" есть позитив

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может стать основой для переговоров между Израилем и Палестинской автономией.

Такое заявление 13 февраля сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время визита в Румынию, передает The Times of Israel.

"В мирном плане Трампа есть позитивные элементы. Эти элементы могут создать основу для переговоров между двумя сторонами", – подчеркнул он.

Джубейр также напомнил, что палестинцы наотрез отказались принимать "сделку века" и дали понять, что она не отвечает их требованиям. Глава саудовского МИД считает, что "палестинцев нужно поддержать".


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