13.02 15:10 MIGnews.com
Видео: взрывы над Сдот Негевом
Террористы из сектора Газа в очередной раз запустили воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля.
13 канал показал видео, на котором запечатлен момент взрывов над Негевом, передает The Times of Israel.
Одно из таких устройств подорвалось над Сдеротом, в то время как другое – над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.
Сообщения о травмах, разрушениях или последующих пожарах не поступали. Все взрывные устройства сдетонировали в небе.
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