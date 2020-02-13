13.02 15:10 MIGnews.com

Видео: взрывы над Сдот Негевом

בלון נפץ התפוצץ מעל שדרות. כמו כן, לפני כמה דקות נשמע פיצוץ מעל יישובי שדות נגב @bokeralmog pic.twitter.com/d5vvItOlVt — חדשות 13 (@newsisrael13) February 13, 2020

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Террористы из сектора Газа в очередной раз запустили воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля.13 канал показал видео, на котором запечатлен момент взрывов над Негевом, передает The Times of Israel.Одно из таких устройств подорвалось над Сдеротом, в то время как другое – над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.Сообщения о травмах, разрушениях или последующих пожарах не поступали. Все взрывные устройства сдетонировали в небе.