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Видео: взрывы над Сдот Негевом | Фото:13.02 15:10   MIGnews.com

Видео: взрывы над Сдот Негевом

Террористы из сектора Газа в очередной раз запустили воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля.

13 канал показал видео, на котором запечатлен момент взрывов над Негевом, передает The Times of Israel.

Одно из таких устройств подорвалось над Сдеротом, в то время как другое – над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.

Сообщения о травмах, разрушениях или последующих пожарах не поступали. Все взрывные устройства сдетонировали в небе.


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