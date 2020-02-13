13.02 13:46 MIGnews.com
Воздушный террор: новые взрывы над Эшколем
Над территорией регионального совета Эшколь взорвались бомбы, привязанные к связкам воздушных шаров из Газы.
Это произошло 13 февраля, передает Kan.
В результате очередной атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.
Что примечательно, за пару дней до этого руководство "фракций" Газы решило приостановить "воздушный террор". Это произошло после визита египетской делегации.
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