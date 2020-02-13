13.02 13:46 MIGnews.com

Воздушный террор: новые взрывы над Эшколем

המועצה האזורית אשכול: בלוני נפץ מרצועת עזה התפוצצו באוויר בשטח המועצה @Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Над территорией регионального совета Эшколь взорвались бомбы, привязанные к связкам воздушных шаров из Газы.Это произошло 13 февраля, передает Kan.В результате очередной атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.Что примечательно, за пару дней до этого руководство "фракций" Газы решило приостановить "воздушный террор". Это произошло после визита египетской делегации.