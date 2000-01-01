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Гринблатт: палестинцы должны доказать, что хотят государство | Фото:13.02 14:55   MIGnews.com

Гринблатт: палестинцы должны доказать, что хотят государство

Палестинцы должны показать, что действительно хотят формирования собственного государства.

Такое заявление сделал бывший специальный посланник США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт в комментарии "Галей ЦАХАЛ".

Во время интервью у него спросили, сможет ли председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выполнить "сделку века", разработанную администрацией президента США Дональда Трампа.

"У него есть власть и авторитет, чтобы сделать это. Если палестинцы собираются получить государство, то они должны показать, что готовы на это", – подчеркнул он.

По словам Гринблатта, США установили конкретные критерии, согласно которым Израиль должен быть всегда в безопасности, а палестинцы должны иметь свободу.

"Я не знаю, способен ли Аббас соответствовать этим критериям, изложенным в плане. Они должны искоренить терроризм; им нужно остановить то, что происходит в Газе – и если они не способны оправдать эти ожидания, то очень сложно поддержать палестинское государство", – добавил он.


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