13.02 14:55 MIGnews.com

Гринблатт: палестинцы должны доказать, что хотят государство

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Палестинцы должны показать, что действительно хотят формирования собственного государства.Такое заявление сделал бывший специальный посланник США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт в комментарии "Галей ЦАХАЛ".Во время интервью у него спросили, сможет ли председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выполнить "сделку века", разработанную администрацией президента США Дональда Трампа."У него есть власть и авторитет, чтобы сделать это. Если палестинцы собираются получить государство, то они должны показать, что готовы на это", – подчеркнул он.По словам Гринблатта, США установили конкретные критерии, согласно которым Израиль должен быть всегда в безопасности, а палестинцы должны иметь свободу."Я не знаю, способен ли Аббас соответствовать этим критериям, изложенным в плане. Они должны искоренить терроризм; им нужно остановить то, что происходит в Газе – и если они не способны оправдать эти ожидания, то очень сложно поддержать палестинское государство", – добавил он.