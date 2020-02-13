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ХАМАС-Нетаниягу: мы вас искореним | Фото:13.02 13:41   MIGnews.com

ХАМАС-Нетаниягу: мы вас искореним

Член политбюро ХАМАСа Халил аль-Хайя пригрозил Израилю искоренением.

Соответствующее обращение к премьер-министру Биньямину Нетаниягу он опубликовал в Twitter.

В частности, Хайя продемонстрировал собственное фото, на котором позирует с возведенным к небу автоматом.

"Если вы угрожаете ХАМАСу, ХАМАС искоренит вас, и мы обещаем вас выгнать. Земля наша", – подписал он.



Отметим, что накануне Нетаниягу пообещал ХАМАСу "сюрприз всей жизни".


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