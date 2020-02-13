13.02 13:41 MIGnews.com
ХАМАС-Нетаниягу: мы вас искореним
Член политбюро ХАМАСа Халил аль-Хайя пригрозил Израилю искоренением.
Соответствующее обращение к премьер-министру Биньямину Нетаниягу он опубликовал в Twitter.
В частности, Хайя продемонстрировал собственное фото, на котором позирует с возведенным к небу автоматом.
"Если вы угрожаете ХАМАСу, ХАМАС искоренит вас, и мы обещаем вас выгнать. Земля наша", – подписал он.
Отметим, что накануне Нетаниягу пообещал
ХАМАСу "сюрприз всей жизни".
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