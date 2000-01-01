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Палестинцы вернули похищенное в Дженине оружие 13.02 08:51   MIGnews.com

Палестинцы вернули похищенное в Дженине оружие

Палестинская полиция передала ЦАХАЛу автоматическую винтовку М-16, похищенную у солдат во время попытки линча в Дженине 12 февраля.

Палестинская полиция спасла солдат от расправы разъяренной толпой и на своей машине увезла их на блок-пост ЦАХАЛа.

Позднее полицейские также передали ЦАХАЛу автомобиль солдат.

Вечером 12 февраля было обнаружено похищенное оружие, и сегодня утром оно было возвращено ЦАХАЛу.
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