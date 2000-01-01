13.02 06:47 MIGnews.com

США: слухи об обсуждении аннексии Западного берега - ложь

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Белый Дом опроверг как ложные заявления о том, что Соединенные Штаты и Израиль ведут переговоры об аннексии еврейских поселений на Западном берегу. Речь идет о первом серьезном кризисе в отношениях администрации президента Дональда Трампа и премьер-министра Нетаниягу.Во время закрытого заседания фракции "Ликуд" Нетаниягу сообщил, что он контактировал со старшими должностными лицами США в отношении предлагаемого закона."По поводу распространения израильского суверенитета могу сказать, что уже какое-то время я веду диалог с американцами по этому вопросу", - отметил премьер-министр.Речь идет о драматическом заявлении. Впервые с момента вступления в должность премьер-министра Нетаниягу публично поддержал идею аннексии Западного берега.Нетаниягу говорил о распространении действия израильского законодательства на еврейские поселения на Западном берегу - что будет означать фактическую аннексию указанных территорий.Заявления Нетаниягу породили большой фурор и всплеск ярости среди палестинцев и израильских левых. Уже вечером 12 февраля высокопоставленный израильский дипломатический источник сообщил репортерам, что Нетаниягу “не представлял администрации какого-то специфического предложения об аннексии, и что, в любом случае, американцы не поддерживают их, поскольку хотят продвигать все еще не обнародованный мирный план Трампа.Через некоторое время после публикации заявлений Нетаниягу в израильской прессе появилось заявление Белого Дома.Пресс-представитель Белого Дома Джош Раффель заявил: "Сообщения о том, что Соединенные Штаты обсуждают с Израилем план аннексии Западного берега - ложь. Соединенные Штаты и Израиль никогда не обсуждали подобного предложения и президент сфокусирован исключительно на израильско-палестинской мирной инициативе".Ави Габай, лидер партии Авода, прокомментировал скандал в связи с опровержением Белым Домом заявлений Биньямина Нетаниягу об осуждении аннексии Западного берега.Габай сказал: “Это - печальный вечер для Израиля. Вечер, в который Белый Дом официально заявляет, что наш премьер-министр говорит неправду, вечер, в который премьера уличили в том, что он говорит неправду. Дело не просто в коррупции. Нетаниягу ослабляет Израиль в отношениях с нашим великим союзником. После девяти лет Нетаниягу Израилю необходимо честное руководство, которое будет говорить правду. После девяти лет Нетаниягу Израилю необходимы новые изменения и надежда”.Лидер фракции "Сионистский Лагерь" в Кнессете Ицхак Герцог выступил с аналогичным заявлением, сообщив, что Нетаниягу “играет с огнем”.