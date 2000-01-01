13.02 19:01 MIGnews.com

"Если Иран атакует Израиль, Израиль атакует Асада"

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Израиль считает Сирию самым слабым звеном в организованной Ираном ближневосточной оси сопротивления Израилю, и президент Башар Асад должен об этом постоянно помнить, когда иранцы строят на территории его страны военные базы, а боевикам "Хизбаллы" передают ракеты.Об этом в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваль Штайниц, намекнув, что именно по Сирии будет нанесен удар, если Тегеран пересечет установленные Израилем "красные линии".Первой такой линией, по словам Штайница, является превращение Сирии в главный полигон Корпуса стражей Исламской революции ИРИ, который наполняет эту страну своими разведывательными, военно-морскими и авиационными базами.Вторая "красная линия" заключается в обновлении ракетного арсенала "Хизбаллы" Ираном, который может вооружить группировку высокоточным оружием, после чего она станет на порядок опаснее для Израиля, чем сейчас.Как считает Юваль Штайниц, на сегодняшний день нет никакой разницы между Сирией и Ливаном, так как и сирийская армия, и "Хизбалла" делают ставку на Иран."Асад и "Хизбалла" идентичны. И если на нас будет совершено нападение, мы не обязательно будем действовать только против источника атаки. Мы оставим за собой право выбора фронта", - сказал он в интервью."Режим Асада является слабым звеном шиитской оси Ирана, и я думаю, что Асад должен хорошо подумать, хочет ли он превратить Сирию в полигон для Ирана или разрешить поставки точных ракет Ливану через Сирию, потому в этой ситуации могут пострадать он сам, его режим, его правительство и его армия", - добавил министр.