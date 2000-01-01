13.02 18:24 MIGnews.com

Еврей в парламенте Ирана угрожает Израилю

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Представитель иранской еврейской общины в парламенте ИРИ Сиамак Морсадех пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сокрушительным ударом, которым Тегеран ответит на любую агрессию иностранных государств и Израиля в особенности."Враги иранской нации, в том числе этот детоубийца, должны были понять, что, хотя иранский народ не является разжигателем войн и хочет устойчивого и справедливого мира для всех стран, он ни на йоту отступит не от своих революционно-монотеистических позиций", - сказал депутат иранского меджлиса 13 февраля.Морсадех также предупредил Нетаниягу даже не думать об агрессии против Ирана."Если какой-нибудь сумасшедший захочет напасть на национальные интересы Ирана, ему дадут сокрушительный ответ", - заявил он.