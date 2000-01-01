13.02 17:53 MIGnews.com

Иракская милиция готова к войне с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иракские ополченцы-шииты из организации милиции "Харакат ан-Нуджаба" дали обязательство встать плечом к плечу со своими союзниками из ливанской "Хизбаллы" в случае начала нового военного конфликта с Израилем.Данное обещание генеральный секретарь движения Акрам аль-Кааби дал во время визита к могиле бывшего верховного командира "Хизбаллы" Имада Мугние в южном пригороде Бейрута, который состоялся 13 февраля по случаю 10-ой годовщины со дня смерти архитеррориста."Мы, иракское сопротивление, поддерживаем "Хизбаллу" и поддержим "Хизбаллу" после любой атаки Израиля или в действиях против него", - заявил Кааби.Он также обязался выступить с "Хизбаллой" единым фронтом, так же, как две организации выступили "единым фронтом в Ираке и Сирии".Стоит отметить, что с 2013 года "Харакат ан-Нуджаба" и "Хизбалла" совместно поддерживают сирийское правительство в борьбе как против "Исламского государства", так и против повстанцев из Свободной сирийской армии. При этом обе организации поддерживаются Ираном.