13.02 10:17 MIGnews.com

Арабы проклинают полицию ПА, спасшую солдат от расправы

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В арабских социальных сетях поднялась буря негодования в связи с тем,что силы безопасности ПА спасли от линча двух солдат управления логистики ЦАХАЛа, по ошибке въехавших в Дженин.Палестинская полиция, быстро прибывшая на улицу, где была атакована машина ЦАХАЛа, защитила солдат и доставила их на блок-пост израильской армии.Представитель ПА в Дженине заявил: “Наши люди действовали ответственно. Наш долг - поддержание общественного порядка и предотвращение причинения вреда любому, кто оказывается в наших городах, независимо от того, кто он. Сегодня мы доказал, что палестинские силы безопасности контролируют ситуацию и предотвращают анархию и беззаконие”.В то же время, в социальных сетях инцидент называют “демонстрацией коллаборационизма” с “сионистским врагом”.Несколько палестинский фракций - ХАМАС, Исламский джихад, Народный Фронт Освобождения Палестины и Демократический Фронт Освобождения Палестины потребовали немедленного прекращения “координации в сфере безопасности” с Израилем.