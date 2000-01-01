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Убитый главный инженер ХАМАСа - глава программы тоннелей 13.02 07:53   MIGnews.com

Убитый главный инженер ХАМАСа - глава программы тоннелей

ХАМАС опубликовал видео о “главном инженере” организации Мухаммеде аль-Кока, погибшем в результате взрыва в комплексе палестинской разведывательной службы в ас-Саудия, Газа на прошлой неделе.

Немедленно после смерти Кокак появилась информация о том, что он был главным специалистом ХАМАСа по взрывчатым веществам и взрывным устройствам. Теперь выясняется, что он также был активно вовлечен в программу строительства террористических тоннелей и участвовал в терактах, совершенных при помощи тоннелей.

Кока также участвовал в создании противотанкового ракет Tandem и в модернизации минометных снарядов, которые ХАМАС использовал в ходе операции “Нерушимая Скала”.

В 13-минутном клипе памяти Кока, показанном ХАМАСом Исмаил Ханийе скорбит о “командире и вожде Мухаммеде Коке, наземном и подземном бойце, лидере на линии сборе и на стрелковом полигоне”. Авторы ролика сообщают, что Кока был занят развитием новых оружейных систем “до самой своей смерти”. ХАМАС утверждает, что Кока погиб в результате “рабочего инцидента” - непреднамеренного взрыва фугаса, который он собирал.
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