Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Палач Газы - новый лидер ХАМАСа 13.02 13:52   MIGnews.com

Палач Газы - новый лидер ХАМАСа

На выборах ХАМАСа лидером организации в Газе стал известный террорист Яхья Санвар, освобожденный по сделке Гилада Шалита шесть лет назад.

55-летний Санвар считается одним из наиболее экстремистских лидеров ХАМАСа. Он провел в израильской тюрьме 22 года. Во время отбывания наказания Санвар не прекращал планировать террористическую войну против Израиля. В период сделки Шалита он агитировал против нее, пытаясь добиться от Израиля еще более выгодных для ХАМАСа условий обмена.

В начале первой интифады Санвар создал террористическую организацию аль-Маджид, отстреливавшую в Газе “коллаборационистов с Израилем”. Санвар получил на это специальную фатву духовного лидера ХАМАСа, шейха Ахмеда Ясина. Ясин позволил ему казнить людей без суда и следствия.

Санвар в настоящее время считается наиболее могущественным человеком в Газе. Его брат, Мухаммед, возглавляет Бригады Изз ад-Дин аль-Касам в центральной части Газы. Именно он организовывал похищение Шалита. Командующий вооруженными силами Газы Тафик Абу Наим и Рухи Муштаха, влиятельный сановник в политическом руководстве ХАМАСа, считаются людьми Санвара.

Предполагается, что теперь главой политбюро ХАМАСа станет Исмаил Ханийе, а Халед Машаль, оставаясь в Катаре, возглавит внешнеполитический департамент террористической организации.

Избрание Санвара может ознаменовать новый этап во внешней политике ХАМСа, в первую очередь всего того, что касается его отношений с Египтом, Ираном и Турцией. ХАМАС попытается сделать все для примирения с Египтом - ради подготовки к новому столкновению с Израилем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:20
Видео: вооруженное ограбление банка в Афуле  
14:04
Елизавета II ищет SMM-менеджера за 140 тысяч шекелей
13:50
"Все члены правительства против создания Палестины"
13:00
Израиль: полиция в шоке, арестован "русский генерал"
12:59
Ответ на террор: полицейский в каждой школе Ниццы
12:48
Арест террористов, обстреливавших израильтян на на дорогах  
12:40
Путин и Трамп встретятся в июле
12:36
Ривлин: После аннексии территорий - гражданство палестинцам
11:55
ХАМАС в Газе возглавил освобожденный по сделке Шалита боевик
11:16
Дэвид Боуи посмертно получил три премии "Грэмми"
10:49
Ципи Хотовели: Применить суверенитет от моря до Иордана
10:38
Скончался пилот, сбивший ракету над Тель-Авивом
10:28
КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты
10:20
Чрезвычайное положение в Калифорнии, эвакуированы 200 тысяч  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus