13.02 13:52 MIGnews.com

Палач Газы - новый лидер ХАМАСа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На выборах ХАМАСа лидером организации в Газе стал известный террорист Яхья Санвар, освобожденный по сделке Гилада Шалита шесть лет назад.55-летний Санвар считается одним из наиболее экстремистских лидеров ХАМАСа. Он провел в израильской тюрьме 22 года. Во время отбывания наказания Санвар не прекращал планировать террористическую войну против Израиля. В период сделки Шалита он агитировал против нее, пытаясь добиться от Израиля еще более выгодных для ХАМАСа условий обмена.В начале первой интифады Санвар создал террористическую организацию аль-Маджид, отстреливавшую в Газе “коллаборационистов с Израилем”. Санвар получил на это специальную фатву духовного лидера ХАМАСа, шейха Ахмеда Ясина. Ясин позволил ему казнить людей без суда и следствия.Санвар в настоящее время считается наиболее могущественным человеком в Газе. Его брат, Мухаммед, возглавляет Бригады Изз ад-Дин аль-Касам в центральной части Газы. Именно он организовывал похищение Шалита. Командующий вооруженными силами Газы Тафик Абу Наим и Рухи Муштаха, влиятельный сановник в политическом руководстве ХАМАСа, считаются людьми Санвара.Предполагается, что теперь главой политбюро ХАМАСа станет Исмаил Ханийе, а Халед Машаль, оставаясь в Катаре, возглавит внешнеполитический департамент террористической организации.Избрание Санвара может ознаменовать новый этап во внешней политике ХАМСа, в первую очередь всего того, что касается его отношений с Египтом, Ираном и Турцией. ХАМАС попытается сделать все для примирения с Египтом - ради подготовки к новому столкновению с Израилем.