13.02 11:55 MIGnews.com

ХАМАС в Газе возглавил освобожденный по сделке Шалита боевик

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В результате внутренних выборов руководителей ХАМАСа новым лидером организации в секторе Газа стал брат основателя военного крыла движения Яхья Санвар, в определенных кругах известный как Абу Ибрагим. Как сообщает "Аль-Джазира", его заместителем стал Халиль аль-Хайя.Санвар считается одним из самых радикальных членов палестинской группировки, являясь связующим звеном между ее политическим и военизированным ответвлениями.Он был одним из самых высокопоставленных членов террористической организации, освобожденных Израилем в обмен на Гилада Шалита, являясь одним из его похитителей.В позапрошлом году США внесли Санвара в черный список международных террористов.