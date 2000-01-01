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ХАМАС в Газе возглавил освобожденный по сделке Шалита боевик 13.02 11:55   MIGnews.com

ХАМАС в Газе возглавил освобожденный по сделке Шалита боевик

В результате внутренних выборов руководителей ХАМАСа новым лидером организации в секторе Газа стал брат основателя военного крыла движения Яхья Санвар, в определенных кругах известный как Абу Ибрагим. Как сообщает "Аль-Джазира", его заместителем стал Халиль аль-Хайя.

Санвар считается одним из самых радикальных членов палестинской группировки, являясь связующим звеном между ее политическим и военизированным ответвлениями.

Он был одним из самых высокопоставленных членов террористической организации, освобожденных Израилем в обмен на Гилада Шалита, являясь одним из его похитителей.

В позапрошлом году США внесли Санвара в черный список международных террористов.
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