13.01 09:13 MIGnews.com

Данон: "ООН может принять резолюцию до инаугурации Трампа"

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Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Совет Безопасности может принять еще одну антиизраильскую резолюцию до того, как действующий президент США Барак Обама покинет свой пост.Отметим, что в следующую пятницу, 20 января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Церемония состоится в Вашингтоне.Дани Данон подчеркнул, что СБ ООН планирует провести собрание 17 января – за три дня до инаугурации Трампа и за два дня после парижской мирной конференции. Исходя из этого, можно предположить, что Совет Безопасности возможно намерен принять очередную резолюцию против Израиля.По его словам, проведение парижской конференции и заседания СБ ООН не является совпадением. Он назвал это попытками продвинуть еще одну резолюцию в отношении Израиля.Израильский посол также осудил конференцию. По его словам, целью встречи является оказание давления на Израиль и ПА, чтобы в очередной раз навязать сторонам свои решения в урегулировании конфликта.Данон назвал мирную конференцию "наградой" палестинцам за отказ вступить в прямые переговоры с Израилем:"Конференция является наградой палестинцам, стимулом поощрения террора и способом избежать прямых переговоров. Все эти односторонние инициативы не только не приближают нас к миру, но и на самом деле лишь поощряют терроризм. Доказательством этому является ужасающее нападение в Иерусалиме на прошлой неделе".