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Верховный муфтий: переезд посольства - удар по всем арабам | Фото: Thinkstock13.01 20:30   MIGnews.com

Верховный муфтий: переезд посольства - удар по всем арабам

Запланированный избранным президентом США переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим станет ударом по мусульманам всего мира, заявил верховный муфтий израильской столицы Мохаммед Хуссейн.

"Завет переместить посольство – это не только удар по палестинцам, но и по арабам и мусульманам, которые не станут молчать", - цитирует агентство AFP часть пятничной проповеди Хусейна в мечети Аль-Акса.

Напомним, что воздержаться от перемещения посольства в Иерусалим Трампа призывали едва ли не все деятели арабского мира. Вдобавок к этому Муфтий Хуссейн считает, что решение избранного президента противоречит международному праву.

"Переезд посольства нарушает международные хартии и нормы, согласно которым Иерусалим признает оккупированным городом", - сказал он в своей проповеди.
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