13.01 17:48 MIGnews.com

Израиль отпустил на свободу пособника ХАМАСа в ООН

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Сотрудник программы развития ООН в секторе Газа, 38-летний палестинец Вахид Абдалла Бурш из Джабалии, который помогал ХАМАСу готовиться к следующему противостоянию с Израилем, был освобожден на свободу в четверг, 12 января. Об этом сообщило палестинское издание "Маан".Напомним, что 16 июля он был арестован полицией и ШАБАКом, после чего приговорен к 7 месяцам лишения свободы. Однако после того, как ранее в этом месяце Бурш подписал с израильским судом соглашение о признании вины, было учтено время, проведенное им под стражей, и одобрено решение отпустить его на свободу 12 января.Стоит отметить, что в "заслуги" Бурша входило как восстановление набережной Газы (но так, чтобы спецназ ХАМАСа мог использовать ее в военных целях), так и расчистка домов, поврежденных после "Несокрушимой Скалы" (в случае обнаружения складов оружия и выходов из тоннелей он немедленно сообщал об этом ХАМАСу - и тот делал так, чтобы об этом никто не узнал).