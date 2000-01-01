12.12 16:28 MIGnews.com

Следующее правительство не добьется мира с ПА, - опрос

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Большинство израильтян не верят, что следующее правительство сможет добиться подписания мирного договора с Палестинской автономией.Соответствующий опрос провела "Женевская инициативой", сообщает The Jerusalem Post.Так, 56% респондентов ожидают, что следующее правительство сделает меньше (19%) или столько же (37%) для достижения мирного соглашения, а 44% ожидают, что оно способно на больше.Кроме того, 53% опрошенных считают, что Израиль за последние 10 лет приложил недостаточно усилий для подписания мирного соглашения, в то время как 28% заявили, что Израиль приложил достаточные усилия, а 19% не знали, что ответить.В свою очередь, 56% респондентов отметили, что сохранение нынешней ситуации будет иметь для страны негативные последствия, в то время как 23% считают, что это хорошо, а 21% не определились с ответом.Стоит отметить, что 57% опрошенных предпочли решение с двумя государствами, тогда как 26% выбрали одно государство с меньшими правами для палестинцев и 17% предпочли одно государство с равными правами для всех.