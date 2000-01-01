Израиль арестовал нескольких главарей ХАМАСа

В ночь на 12 декабря израильские силовики провели серию арестов высокопоставленных представителей ХАМАСа в районе Хеврона, Иудеи и Самарии.
По данным The Times оf Israel, это была превентивная мера в рамках подготовки к предстоящим палестинским празднованиям по случаю годовщины основания террористической организации в 1987 году.
Связанный с ХАМАСом сайт "Аль-Рай" сообщил со ссылкой на неназванные "местные источники", что среди арестованных оказались экс-министр ПА Исса аль-Джабари, один из главарей организации Абдель Халик ан-Натшех, Амр Кавасми и Мазен ан-Натшех.
Уточняется, что во время арестов произошли столкновения между силами безопасности и палестинцами, но никто не пострадал. В свою очередь, пресс-секретарь ХАМАСа Адбель Латиф аль-Кану заявил, что аресты представляют собой "неудачную попытку нанести вред молодежи и сломить волю руководства" террористический организации.