12.11 09:46 MIGnews.com

Исламский джихад: наше возмездие не ограничится Тель-Авивом

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Пресс-представитель Исламского джихада Масаб аль-Барим угрожает “мощной ответной реакцией” на ликвидацию командира террористов Баха аль-Ата.Барим заявил: "Враг ошибается, если думает, что месть за эту драгоценную кровь ограничится Тель-Авивом".Объединенный штаб ХАМАСа и Исламского джихада в Газе также выступил с угрозами: “Израиль несет всю полноту ответственности за это гнусное преступление, и оно не останется без ответа. Израиль пытается разрешить свой внутренний кризис за счет палестинской крови, но это не сработает. Возвращение к политике точечных ликвидаций - красная черта”.