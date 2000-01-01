Исламский джихад: наше возмездие не ограничится Тель-Авивом
Пресс-представитель Исламского джихада Масаб аль-Барим угрожает “мощной ответной реакцией” на ликвидацию командира террористов Баха аль-Ата.
Барим заявил: "Враг ошибается, если думает, что месть за эту драгоценную кровь ограничится Тель-Авивом".
Объединенный штаб ХАМАСа и Исламского джихада в Газе также выступил с угрозами: “Израиль несет всю полноту ответственности за это гнусное преступление, и оно не останется без ответа. Израиль пытается разрешить свой внутренний кризис за счет палестинской крови, но это не сработает. Возвращение к политике точечных ликвидаций - красная черта”.