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Nakonu.com
12.11 09:32 MIGnews.com
Новый залп по югу Израиля
Террористы Газы выпустили новый ракетный залп по югу Израиля.
Сирены ракетной тревоги прозвучали в городах от Сдерота до Ган Явне
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