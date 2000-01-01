12.11 09:32 MIGnews.com

Новый залп по югу Израиля

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Террористы Газы выпустили новый ракетный залп по югу Израиля.Сирены ракетной тревоги прозвучали в городах от Сдерота до Ган Явне