12.11 09:24 MIGnews.com

ЦАХАЛ опровергает сообщения об ударе по Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник, 12 ноября, ЦАХАЛ опроверг сообщение палестинских СМИ об ответном ударе по позициям террористов в северной части сектора Газа.Об этом 12-му каналу сообщил высокопоставленный представитель израильских военных."Вопреки сообщениям, по Газе ударов не было", – сообщил он.Ранее в палестинских СМИ появились сообщения, что ЦАХАЛ в ответ на ракетные обстрелы напал на позиции террористов в Газе. Также палестинцы утверждали, что израильские военные нанесли удар по штабу сил безопасности ХАМАСа.