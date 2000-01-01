12.11 09:16 MIGnews.com

Сирены ракетной тревоги в Холоне - взрыв над Тель-Авивом

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Утром, 12 ноября, продолжились ракетные обстрелы со стороны сектора Газа.Сирена ракетной тревоги вновь раздалась в Холоне. Более того, был слышен взрыв над Тель-Авивом. Информации о пострадавших нет.Ранее ЦАХАЛ предупредил о возможности обстрелов Гуш-Дана палестинскими террористами.Более того, появились сообщения о перехвате ракет в Тель-Авиве. А террористы уже выпустили предупреждение, что будут массированные удары.