ХАМАС: убийство Ата не останется безнаказанным

Террористическая организация ХАМАС объявила, что ликвидация командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата "не останется без наказания".
Соответствующее заявление обнародовало издание The Times of Israel.
"Сегодня палестинцы прощается с командиром и бойцом, который шел по пути мученических вождей. Мы в ХАМАСе утверждаем, что сионистский враг понесет ответственность за все последствия этой эскалации и опасного нападения. Путь боевых действий и сопротивления растет, покушения на командира не пройдет без наказания", – сказано в заявлении ХАМАСа.
Ранее с угрозами выступили и в "Исламском джихаде". Главарь Зияд аль-Нахала заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пересек черту.
"Мы идем на войну. Нетаниягу перешел все красные линии, убив командира бригады Аль-Кудс Баху Абу аль-Ата. Мы решительно ответим", – сказал он.