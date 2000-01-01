12.11 09:15 MIGnews.com

ХАМАС: убийство Ата не останется безнаказанным

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Террористическая организация ХАМАС объявила, что ликвидация командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата "не останется без наказания".Соответствующее заявление обнародовало издание The Times of Israel."Сегодня палестинцы прощается с командиром и бойцом, который шел по пути мученических вождей. Мы в ХАМАСе утверждаем, что сионистский враг понесет ответственность за все последствия этой эскалации и опасного нападения. Путь боевых действий и сопротивления растет, покушения на командира не пройдет без наказания", – сказано в заявлении ХАМАСа.Ранее с угрозами выступили и в "Исламском джихаде". Главарь Зияд аль-Нахала заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пересек черту."Мы идем на войну. Нетаниягу перешел все красные линии, убив командира бригады Аль-Кудс Баху Абу аль-Ата. Мы решительно ответим", – сказал он.