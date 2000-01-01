12.11 09:02 MIGnews.com
Лидер "Исламского джихада": мы идем на войну
Лидер "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пересек черту, одобрив ликвидацию командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.
"Мы идем на войну. Нетаниягу перешел все красные линии, убив командира бригады Аль-Кудс Баху Абу аль-Ата. Мы решительно ответим", – сказал он.
Ранее представители "Исламского джихада" также пригрозили массированным ответом, отметив, что объявляем о всеобщей мобилизации.
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