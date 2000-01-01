Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Исламский джихад` грозит массированным ответом | Фото:12.11 08:56   MIGnews.com

"Исламский джихад" грозит массированным ответом

Террористы "Исламского джихада" пообещали в ответ на ликвидацию командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата массированный ответ.

"Мы объявляем о всеобщей мобилизации наших бойцов и подразделений, и мы подтверждаем, что реакция на это "преступление" не будет иметь ограничений и будет равносильна размеру преступления, совершенного врагом", – сказано в сообщении Аль-Кудс.

Террористы назвали 42-летнего Ата – "одним из самых выдающихся членов своего военного совета и командиром северной части сектора Газа".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Ракета попала в дом в Нетивоте
10:14
Видео: момент взрыва ракеты на шоссе №4
10:13
Депутат Аводы: за ликвидацией - политические расчеты Биби
10:11
Эрекат: Израиль несет ответственность
09:59
8-летнияя девочка пострадала в Холоне: новые подробности
09:58
Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США
09:56
Ракетный обстрел Ашкелона
09:52
Сообщения о раненном в Ган Явне
09:52
Холон: у 8-летней девочки - инфаркт после сирены
09:49
Служба тыла разрешила выходить на работу
09:47
Нетаниягу и Кохави обратятся к нации
09:46
Исламский джихад: наше возмездие не ограничится Тель-Авивом
09:40
Объединенный список: Нетаниягу спасает свою шкуру
09:35
ЦАХАЛ: Выпущено 50 ракет, сбито 20
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus