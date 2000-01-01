"Исламский джихад" грозит массированным ответом

Террористы "Исламского джихада" пообещали в ответ на ликвидацию командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата массированный ответ.
"Мы объявляем о всеобщей мобилизации наших бойцов и подразделений, и мы подтверждаем, что реакция на это "преступление" не будет иметь ограничений и будет равносильна размеру преступления, совершенного врагом", – сказано в сообщении Аль-Кудс.
Террористы назвали 42-летнего Ата – "одним из самых выдающихся членов своего военного совета и командиром северной части сектора Газа".