12.11 08:18 MIGnews.com

ЦАХАЛ- ХАМАСу: не начинайте, и мы вас не атакуем

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ЦАХАЛ предупредил руководство ХАМАСа: Не присоединяйтесь к эскалации - и вы не будете атакованы”.Предупреждение передано через посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.Принципиальное решение о ликвидации командира Исламского джихада Баха аль-Ата было принято на заседании военно-политического кабинета в сентябре, после того, как Исламский джихад произвел обстрел Ашкдода во время выступления там Биньямина Нетаниягу. На прошлой неделе кабинет дал окончательное разрешение армии на ликвидацию.