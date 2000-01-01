ЦАХАЛ- ХАМАСу: не начинайте, и мы вас не атакуем

ЦАХАЛ предупредил руководство ХАМАСа: Не присоединяйтесь к эскалации - и вы не будете атакованы”.
Предупреждение передано через посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.
Принципиальное решение о ликвидации командира Исламского джихада Баха аль-Ата было принято на заседании военно-политического кабинета в сентябре, после того, как Исламский джихад произвел обстрел Ашкдода во время выступления там Биньямина Нетаниягу. На прошлой неделе кабинет дал окончательное разрешение армии на ликвидацию.