12.11 08:13 MIGnews.com
Ракетные обстрелы: Бен-Гурион работает в обычном режиме
Несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы со стороны Газы, израильский международный аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме.
"Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме без изменений в расписании рейсов", – сказал представитель Управления аэропортов Израиля.
Ранее служба тыла объявила о введении “чрезвычайного положения” на юге и в центре Израиля, а также распорядилась закрыть все школы и второстепенные предприятия в районе Тель-Авива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии