12.11 08:13 MIGnews.com

Ракетные обстрелы: Бен-Гурион работает в обычном режиме

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Несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы со стороны Газы, израильский международный аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме."Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме без изменений в расписании рейсов", – сказал представитель Управления аэропортов Израиля.Ранее служба тыла объявила о введении “чрезвычайного положения” на юге и в центре Израиля, а также распорядилась закрыть все школы и второстепенные предприятия в районе Тель-Авива.