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12.11 08:01   MIGnews.com

Сирены ракетной тревоги в Тель-Авиве

Сирены ракетной тревоги раздались в центре Тель-Авива, на юге Тель-Авива, в Холоне, Бат-Яме, Ришон Ле Ционе, Яфо.

После сирен были слышны два взрыва.


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