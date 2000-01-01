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Nakonu.com
12.11 08:01 MIGnews.com
Сирены ракетной тревоги в Тель-Авиве
Сирены ракетной тревоги раздались в центре Тель-Авива, на юге Тель-Авива, в Холоне, Бат-Яме, Ришон Ле Ционе, Яфо.
После сирен были слышны два взрыва.
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