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Ракетный обстрел юга Израиля 12.11 06:59   MIGnews.com

Ракетный обстрел юга Израиля

После ликвидации командира Исламского джихада баха Аль-Ата в Газе террористы нанесли удар по югу Израиля.

Около шести часов утра сирены ракетной тревоги раздались в Ашдоде, Гедере и поселениях Лахиш. После этого сирены прозвучали в Ашкелоне и Зиким.

Врачи оказали помощь 45-летнему мужчине, впавшему в шоковое состояние и 18-летней девушке, получившей ранения в тот момент, когда бежала к бомбоубежищу.

Остановлено движение поездов между Ашкелоном и Зиким.

Закрыты подъезды к высотам и смотровым площадкам в районе границы с Газой. Закрыт пляж Зиким.


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