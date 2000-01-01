12.11 06:59 MIGnews.com

Ракетный обстрел юга Израиля

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После ликвидации командира Исламского джихада баха Аль-Ата в Газе террористы нанесли удар по югу Израиля.Около шести часов утра сирены ракетной тревоги раздались в Ашдоде, Гедере и поселениях Лахиш. После этого сирены прозвучали в Ашкелоне и Зиким.Врачи оказали помощь 45-летнему мужчине, впавшему в шоковое состояние и 18-летней девушке, получившей ранения в тот момент, когда бежала к бомбоубежищу.Остановлено движение поездов между Ашкелоном и Зиким.Закрыты подъезды к высотам и смотровым площадкам в районе границы с Газой. Закрыт пляж Зиким.