12.11 06:52 MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада

BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.



Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.



His next attack was imminent.#JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

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Ночью 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров террора в Газе, командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.ВВС ЦАХАЛа нанеслим удар по зданию в Шаджайя, в котором находился аль-Ата.ЦАХАЛ сообщил, что Ата и его люди планировали “неизбежную” атаку против Израиля по заказу своих иранских хозяев.Ата считается человеком,ответственным за последние несколько “циклов эскалации” на границе с Газой. Военные ждали, когда Ата будет максимально "изолирован", чтобы избежать жертв среди гражданских."С прошлой недели мы ждали подходящего момента для нанесения удара", – рассказал представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.В ответ на ликвидацию Ата террористы нанесли удар по югу Израиля. Одна ракета попала в жилой дом в Сдероте, к счастью, обошлось без жертв. Сирены ракетной тревоги звучали в Холоне, Ришон Ле Ционе, Пальмахим, Нир Ам, Ашкелоне, Пальмахим.Позже сирены раздались в центре Тель-Авива, на юге Тель-Авива, в Холоне, Бат-Яме, Ришон Ле Ционе, Яфо. После этого были слышны два взрыва.Тем временем, в связи с растущей угрозой, служба тыла объявила о введении “чрезвычайного положения” на юге и в центре Израиля. Граждан призвали не выходить на работу, “если она не является необходимой”.Более того, местные власти приняли решение об отмене школьных занятий, в том числе, во всем Гуш-Дане. В ЦАХАЛ предупредили, что ожидают в ближайшие дни бои во всей стране.