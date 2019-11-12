ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада

ЦАХАЛ сообщил, что Ата и его люди планировали “неизбежную” атаку против Израиля по заказу своих иранских хозяев.
Ата считается человеком,ответственным за последние несколько “циклов эскалации” на границе с Газой. Военные ждали, когда Ата будет максимально "изолирован", чтобы избежать жертв среди гражданских.
"С прошлой недели мы ждали подходящего момента для нанесения удара", – рассказал представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.
В ответ на ликвидацию Ата террористы нанесли удар по югу Израиля. Одна ракета попала в жилой дом в Сдероте, к счастью, обошлось без жертв. Сирены ракетной тревоги звучали в Холоне, Ришон Ле Ционе, Пальмахим, Нир Ам, Ашкелоне, Пальмахим.
Позже сирены раздались в центре Тель-Авива, на юге Тель-Авива, в Холоне, Бат-Яме, Ришон Ле Ционе, Яфо. После этого были слышны два взрыва.
Тем временем, в связи с растущей угрозой, служба тыла объявила о введении “чрезвычайного положения” на юге и в центре Израиля. Граждан призвали не выходить на работу, “если она не является необходимой”.
Более того, местные власти приняли решение об отмене школьных занятий, в том числе, во всем Гуш-Дане. В ЦАХАЛ предупредили, что ожидают в ближайшие дни бои во всей стране.