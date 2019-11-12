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ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада 12.11 06:52   MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада

Ночью 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров террора в Газе, командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.

ВВС ЦАХАЛа нанеслим удар по зданию в Шаджайя, в котором находился аль-Ата.





ЦАХАЛ сообщил, что Ата и его люди планировали “неизбежную” атаку против Израиля по заказу своих иранских хозяев.

Ата считается человеком,ответственным за последние несколько “циклов эскалации” на границе с Газой. Военные ждали, когда Ата будет максимально "изолирован", чтобы избежать жертв среди гражданских.

"С прошлой недели мы ждали подходящего момента для нанесения удара", – рассказал представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

В ответ на ликвидацию Ата террористы нанесли удар по югу Израиля. Одна ракета попала в жилой дом в Сдероте, к счастью, обошлось без жертв. Сирены ракетной тревоги звучали в Холоне, Ришон Ле Ционе, Пальмахим, Нир Ам, Ашкелоне, Пальмахим.

Позже сирены раздались в центре Тель-Авива, на юге Тель-Авива, в Холоне, Бат-Яме, Ришон Ле Ционе, Яфо. После этого были слышны два взрыва.

Тем временем, в связи с растущей угрозой, служба тыла объявила о введении “чрезвычайного положения” на юге и в центре Израиля. Граждан призвали не выходить на работу, “если она не является необходимой”.

Более того, местные власти приняли решение об отмене школьных занятий, в том числе, во всем Гуш-Дане. В ЦАХАЛ предупредили, что ожидают в ближайшие дни бои во всей стране.


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