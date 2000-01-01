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В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке | Фото:12.11 21:48   MIGnews.com

В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке

В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов, чтобы прекратить боевые действия между палестинскими террористическими группировками в секторе Газа и Израилем.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.

"ООН вовлечена в усилия по восстановлению спокойствия на протяжении дня. Ситуация очень сложная, и опасность дальнейшей эскалации очень велика. Цель состоит в том, чтобы попытаться ее предотвратить", - заявил источник издания.


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