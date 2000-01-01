В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке
В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Николай Младенов, чтобы прекратить боевые действия между палестинскими террористическими группировками в секторе Газа и Израилем.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.
"ООН вовлечена в усилия по восстановлению спокойствия на протяжении дня. Ситуация очень сложная, и опасность дальнейшей эскалации очень велика. Цель состоит в том, чтобы попытаться ее предотвратить", - заявил источник издания.