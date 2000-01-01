12.11 21:43 MIGnews.com
Ирану тоже не понравилась ликвидация аль-Ата
Иран ожидаемо осудил Израиль за ликвидацию главаря поддерживаемой Тегераном палестинской террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.
Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает The Times of Israel.
"К сожалению, в свете поддержки Израиля мировым сообществом, продолжаются убийства палестинских детей и преступления против палестинского народа как в Газе так и за ее пределами", - заявил Мусави.
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