12.11 20:59 MIGnews.com

Британия осудила обстрелы Израиля

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Великобритания осуждает ракетные обстрелы Израиля со стороны палестинской террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства иностранных дел Соединенного королевства."Мы глубоко обеспокоены эскалацией военных действий в Газе. Лондон осуждает запуск ракет по гражданскому населению. Любые атаки на гражданских лиц – незаконны и неоправданны", – сказано в заявлении.Кроме того, британские дипломаты призвали "обе стороны конфликта" к немедленной деэскалации конфликта и поддержали усилия ООН и Египта по достижению этой цели.