Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британия осудила обстрелы Израиля | Фото:12.11 20:59   MIGnews.com

Британия осудила обстрелы Израиля

Великобритания осуждает ракетные обстрелы Израиля со стороны палестинской террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства иностранных дел Соединенного королевства.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией военных действий в Газе. Лондон осуждает запуск ракет по гражданскому населению. Любые атаки на гражданских лиц – незаконны и неоправданны", – сказано в заявлении.

Кроме того, британские дипломаты призвали "обе стороны конфликта" к немедленной деэскалации конфликта и поддержали усилия ООН и Египта по достижению этой цели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Британия увеличит квоту для рабочих-мигрантов
21:48
В Каир выехал посол ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке
21:43
Ирану тоже не понравилась ликвидация аль-Ата
21:28
ХАМАС пригрозил присоединится к обстрелам Израиля
21:21
Сирены в Ашкелоне
21:13
Сирены в Натив ха-Асра
20:37
Израильские ВВС опять "проутюжили" Газу
20:21
"Исламский джихад" собирается и дальше бомбить Израиль
20:05
Иордания осудила ликвидацию главаря "Исламского джихада"
20:00
Видео: ракета террористов попала в многоэтажку в Газе
20:00
ХАМАС пообещал и дальше мстить за аль-Ата
19:52
Медики сосчитали пострадавших от обстрелов из Газы
19:47
Мэр Тель-Авива рекомендует возобновить занятия в школах
19:35
Минздрав ПА подтвердил гибель еще двоих палестинцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus