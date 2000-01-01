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Мэр Тель-Авива рекомендует возобновить занятия в школах 12.11 19:47   MIGnews.com

Мэр Тель-Авива рекомендует возобновить занятия в школах

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что надеется на то, что завтра, 13 ноября, служба тыла разрешит возобновить занятия в школах.

Хульдаи заявил: “Я не знаю, какие инструкции мы получим завтра, но я рекомендую службе тыла разрешить возобновление занятий в полной мере, при соблюдении определенных правил. Мы найдем защищенные пространства для всех детей. Я очень надеюсь. что это поможет. Ситуация будет оценена позже. Я - не тот, кто здесь дает распоряжения”.

Хульдаи также сказал:Я не буду давать оценок тем решениям, которые были приняты сегодня. Я не располагаю теми данными, которые есть у разведки. Я только хочу подчеркнуть, что отмена занятий означает паралич экономики. Мы готовим все механизмы, надеюсь, что все будет хорошо”.


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