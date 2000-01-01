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Иордания осудила ликвидацию главаря `Исламского джихада` | Фото:12.11 20:05   MIGnews.com

Иордания осудила ликвидацию главаря "Исламского джихада"

Министерство иностранных дел Иордании осудило удар Армии обороны Израиля в секторе Газа, в результате которого был ликвидирован главарь террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.

Слова пресс-секретаря МИД Иордании Дайфалла аль-Файез приводит интернет-издание The Times of Israel.

Дипломат обвинил Израиль в эскалации насилия, заявив, что начало боевых действий в ответ на массированные ракетные обстрелы мирных городов Израиля "лишь усиливают напряженность и углубляют обстановку отчаяния, способствуя развитию экстремистских настроений в регионе".

По его словам, Израиль должен сесть с палестинскими террористами за стол переговоров, что, вкупе с прекращением израильско-египетской блокады, должно привести "к решению проблем Газы".


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