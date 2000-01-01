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Боевики `Исламского джихада` выпустили уже 190 ракет | Фото:12.11 19:27   MIGnews.com

Боевики "Исламского джихада" выпустили уже 190 ракет

Боевики палестинской террористической организации "Исламский джихад" выпустили по Израилю уже более 190 ракет из сектора Газа после ликвидации их главаря Баха Абу аль-Ата.

Системе противоракетной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным военных, к этому моменту ракеты-перехватчики успешно справились с 90% снарядов, которые могли нести угрозу мирному населению. В ЦАХАЛ также отметили, что около половины ракет, выпущенных боевиками, не требовали перехвата, так как их прилеты пришлись по пустырям.


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