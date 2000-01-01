12.11 19:27 MIGnews.com

Боевики "Исламского джихада" выпустили уже 190 ракет

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Боевики палестинской террористической организации "Исламский джихад" выпустили по Израилю уже более 190 ракет из сектора Газа после ликвидации их главаря Баха Абу аль-Ата.Системе противоракетной обороны "Железный купол" перехватила десятки ракет, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.По данным военных, к этому моменту ракеты-перехватчики успешно справились с 90% снарядов, которые могли нести угрозу мирному населению. В ЦАХАЛ также отметили, что около половины ракет, выпущенных боевиками, не требовали перехвата, так как их прилеты пришлись по пустырям.