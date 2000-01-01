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Медики сосчитали пострадавших от обстрелов из Газы | Фото:12.11 19:52   MIGnews.com

Медики сосчитали пострадавших от обстрелов из Газы

По меньшей мере 46 граждан Израиля получили медицинскую помощь с момента начала ракетных обстрелов страны из сектора Газа.

Об этом сообщил представитель службы скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом".

По данным медиков, 21 человек получил нервный срыв, еще 23 –травмировались во время бега к бомбоубежищам, еще два человека, возрастом 30 и 55 лет, получили легкие раненей осколками ракет.


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