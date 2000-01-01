Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Египет пытается угомонить террористов Газы | Фото:12.11 18:40   MIGnews.com

Египет пытается угомонить террористов Газы

Египет прикладывает все усилия, чтобы ослабить напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими террористами в Газе.

Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники среди высокопоставленных египетских чиновников.

По данным издания, главное разведывательное управление Египта усиленно координирует свои действия с США и Евросоюзом.

Отметим, Египет часто выступает посредником между Израилем и террористами из Газы. Так, в мае при их посредничестве было заключено соглашение о прекращении огня.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:27
Боевики "Исламского джихада" выпустили уже 190 ракет
19:26
Министерство просвещения: занятий в школах не будет
19:21
ЕС будет маркировать продукты с оккупированных территорий
19:19
ЦАХАЛ предотвратил инфильтрацию из Газы, убиты террористы
19:03
ВВС ЦАХАЛа сорвали новый ракетный удар
18:56
Сирены в Сдероте и возле границы с Газой
18:22
Посол США осудил "варварские" обстрелы Израиля
18:10
Раскрыт секрет иранской «сдержанности»
17:48
Сирены в приграничных с Газой кибуцах
17:45
"Кахоль Лаван" отменил экстренную сессию Кнессета
17:36
ЦАХАЛ частично мобилизует резервистов
17:21
Скончался еще один раненый палестинец
17:08
Беннетт ввел "особую ситуацию" вокруг Газы
17:05
Иран призвали соблюдать условия ядерной сделки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus