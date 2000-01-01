12.11 18:40 MIGnews.com
Египет пытается угомонить террористов Газы
Египет прикладывает все усилия, чтобы ослабить напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими террористами в Газе.
Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники среди высокопоставленных египетских чиновников.
По данным издания, главное разведывательное управление Египта усиленно координирует свои действия с США и Евросоюзом.
Отметим, Египет часто выступает посредником между Израилем и террористами из Газы. Так, в мае при их посредничестве было заключено соглашение о прекращении огня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии