12.11 18:40 MIGnews.com

Египет пытается угомонить террористов Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Египет прикладывает все усилия, чтобы ослабить напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими террористами в Газе.Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на неназванные источники среди высокопоставленных египетских чиновников.По данным издания, главное разведывательное управление Египта усиленно координирует свои действия с США и Евросоюзом.Отметим, Египет часто выступает посредником между Израилем и террористами из Газы. Так, в мае при их посредничестве было заключено соглашение о прекращении огня.