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Беннетт ввел `особую ситуацию` вокруг Газы | Фото:12.11 17:08   MIGnews.com

Беннетт ввел "особую ситуацию" вокруг Газы

Министр обороны Нафтали Беннетт объявил "особую ситуацию" в районах близ сектора Газа из-за ракетных обстрелов.

Заявление главы минобороны распространила пресс-служба ведомства.

Что именно влечет за собой объявленная "особая ситуация" для населения, однако сказано, что оно вводится в общинах, расположенных в радиусе 80 километров от сектора Газа. Точный перечень городов, на которых распространяется соответствующий указ будет опубликован позже.

"Особая ситуация" будет действовать в течение 48 часов, однако министр может принять дополнительное решение о досрочном прекращении, или наоборот – продлении правового режима.


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