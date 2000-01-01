12.11 17:08 MIGnews.com

Беннетт ввел "особую ситуацию" вокруг Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр обороны Нафтали Беннетт объявил "особую ситуацию" в районах близ сектора Газа из-за ракетных обстрелов.Заявление главы минобороны распространила пресс-служба ведомства.Что именно влечет за собой объявленная "особая ситуация" для населения, однако сказано, что оно вводится в общинах, расположенных в радиусе 80 километров от сектора Газа. Точный перечень городов, на которых распространяется соответствующий указ будет опубликован позже."Особая ситуация" будет действовать в течение 48 часов, однако министр может принять дополнительное решение о досрочном прекращении, или наоборот – продлении правового режима.