Министр обороны Нафтали Беннетт объявил "особую ситуацию" в районах близ сектора Газа из-за ракетных обстрелов.
Заявление главы минобороны распространила пресс-служба ведомства.
Что именно влечет за собой объявленная "особая ситуация" для населения, однако сказано, что оно вводится в общинах, расположенных в радиусе 80 километров от сектора Газа. Точный перечень городов, на которых распространяется соответствующий указ будет опубликован позже.
"Особая ситуация" будет действовать в течение 48 часов, однако министр может принять дополнительное решение о досрочном прекращении, или наоборот – продлении правового режима.