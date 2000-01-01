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Посол Израиля в ООН: пришло время действовать | Фото:12.11 16:48   MIGnews.com

Посол Израиля в ООН: пришло время действовать

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности осудить ракетный обстрел из сектора Газа в направлении Израиля.

Соответствующее заявление цитирует издание The Times of Israel.

"Девяти миллионам граждан грозит атака со стороны террористических группировок. Я ожидаю четкого и однозначного осуждения стороны, ответственной за это, а не заявления, которое призывает обе стороны действовать сдержанно. Пришло время международному сообществу понять, что молчание – это поощрение террора", – сказал Данон.

Он добавил, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта в Газе, но будет решительно вести кампанию против террора.


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