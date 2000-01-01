Посол Израиля в ООН: пришло время действовать

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности осудить ракетный обстрел из сектора Газа в направлении Израиля.
Соответствующее заявление цитирует издание The Times of Israel.
"Девяти миллионам граждан грозит атака со стороны террористических группировок. Я ожидаю четкого и однозначного осуждения стороны, ответственной за это, а не заявления, которое призывает обе стороны действовать сдержанно. Пришло время международному сообществу понять, что молчание – это поощрение террора", – сказал Данон.
Он добавил, что Израиль не заинтересован в эскалации конфликта в Газе, но будет решительно вести кампанию против террора.