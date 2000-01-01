Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Исламский джихад - в шоке, ХАМАС - в сомнениях 12.11 15:42   MIGnews.com

Исламский джихад - в шоке, ХАМАС - в сомнениях

Военный обозреватель портала ynet  Рон Бен Ишай опубликовал материал, в котором утверждает, что палестинские террористы в Газе шокированы акциями Израиля и возобновлением точечных ликвидаций.

Исламский джихад, немедленно после ликвидации своего командира Баха Аль-Ата, нанес “первый удар”, но, в отличие от ХАМАСа, он не располагает инфраструктурой того же уровня, что и ХАМАС.

Рон Бен Ишай пишет, что у Исламского джихада - сравнимое  ХАМАСом количество ракет. Но, в отличие от ХАМАСа, он не располагает широко разветвленной, хорошо замаскированной и подземной инфраструктурой запуска ракет.

После первой волны обстрелов Израиля - с позиций, подготовленных еще до ликвидации аль-Ата, ракетчики Исламского джихада попытались подготовить вторую волну - атак, но в этот момент попали в поле зрения израильской разведки и в прицелы израильских летчиков.

Бен Ишай утверждает, что именно это стало причиной того, что обстрелы постепенно ослабли после полудня 12 ноября.

Бен Ишай особо подчеркивает подготовленность и эффективность батарей ПРО “Железный купол”, которые сумели перехватить большую часть ракет, угрожавших гражданскому населению. несмотря на это, граждане должны четко следовать всем инструкциям службы тыла и укрываться в убежищах в тот момент, когда звучат сирены ракетной тревоги, не полагаясь на перехваты.

Первоначальный успех не должен быть причиной самоуспокоения. ХАМАС - в сомнениях, и еще не принял решения о том, как ему следует действовать дальше. Пока он не присоединился к атакам в полную силу - но нет гарантий того, что это не произойдет. Также неясно, как будет далее действовать Исламский джихад. Бен Ишай пишет: Согласно всем источникам, ХАМАС пытается сдержать Исламский джихад, потому что он не хочет крупной конфронтации, которая приведет к потере тех относительных “достижений” которыми он мог похвастаться перед населением Газы в последнее время”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:21
ЦАХАЛ наносит авиаудары по всей Газе
16:15
Сирены в общине Мавкиим
16:10
Эдельштейн на заявление Арабского списка: безответственно
15:59
Дания восстанавливает контроль на границе со Швецией
15:39
Танки ЦАХАЛа лупят по позициям "Исламского джихада"
15:35
Минометный снаряд прилетел в Шаар-ха-Негев
15:23
ЦАХАЛ начал новый раунд ударов: названы цели
15:20
Ханийе выразил свои соболезнования Исламскому джихаду
15:16
Суд признал незаконным увольнение консула-антисемита
15:10
Страны ЕС обеспокоены ядерной деятельностью Ирана
14:55
Видео: угроза исламского джихада в Газе
14:51
Прямое попадание в дом в Эшколе
14:44
Ганц рассказал, что будет с переговорами из-за обстрелов
14:30
В Кремле не знают о 19 квартирах Асада в Москва-сити
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus