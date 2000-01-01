12.11 15:42 MIGnews.com

Исламский джихад - в шоке, ХАМАС - в сомнениях

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Военный обозреватель портала ynet Рон Бен Ишай опубликовал материал, в котором утверждает, что палестинские террористы в Газе шокированы акциями Израиля и возобновлением точечных ликвидаций.Исламский джихад, немедленно после ликвидации своего командира Баха Аль-Ата, нанес “первый удар”, но, в отличие от ХАМАСа, он не располагает инфраструктурой того же уровня, что и ХАМАС.Рон Бен Ишай пишет, что у Исламского джихада - сравнимое ХАМАСом количество ракет. Но, в отличие от ХАМАСа, он не располагает широко разветвленной, хорошо замаскированной и подземной инфраструктурой запуска ракет.После первой волны обстрелов Израиля - с позиций, подготовленных еще до ликвидации аль-Ата, ракетчики Исламского джихада попытались подготовить вторую волну - атак, но в этот момент попали в поле зрения израильской разведки и в прицелы израильских летчиков.Бен Ишай утверждает, что именно это стало причиной того, что обстрелы постепенно ослабли после полудня 12 ноября.Бен Ишай особо подчеркивает подготовленность и эффективность батарей ПРО “Железный купол”, которые сумели перехватить большую часть ракет, угрожавших гражданскому населению. несмотря на это, граждане должны четко следовать всем инструкциям службы тыла и укрываться в убежищах в тот момент, когда звучат сирены ракетной тревоги, не полагаясь на перехваты.Первоначальный успех не должен быть причиной самоуспокоения. ХАМАС - в сомнениях, и еще не принял решения о том, как ему следует действовать дальше. Пока он не присоединился к атакам в полную силу - но нет гарантий того, что это не произойдет. Также неясно, как будет далее действовать Исламский джихад. Бен Ишай пишет: Согласно всем источникам, ХАМАС пытается сдержать Исламский джихад, потому что он не хочет крупной конфронтации, которая приведет к потере тех относительных “достижений” которыми он мог похвастаться перед населением Газы в последнее время”.