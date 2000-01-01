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Ханийе выразил свои соболезнования Исламскому джихаду | Фото:12.11 15:20   MIGnews.com

Ханийе выразил свои соболезнования Исламскому джихаду

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе выразил соболезнования "Исламскому джихаду" в связи с ликвидацией командира Баха Абу аль-Ата.

Он осудил "израильскую агрессию" против палестинцев, сообщает The Jerusalem Post.

"Эти преступления "оккупации" совершаются в то время, когда фракции и силы нашего народа добились прогресса в восстановлении национального единства, чтобы объединиться в битве за Иерусалим, Аль-Аксу, поселения и заключенных", – заявил Ханийе.

По его словам, израильское правительство якобы пытается вызвать путаницу, чтобы "заблокировать путь к восстановлению национального единства" в свете прогресса, который наблюдался в последние дни.

Лидер ХАМАСа добавил, что целенаправленные "убийства" со стороны Израиля не смогут изменить убеждения группировок и сил "сопротивления".

ХАМАС выразил соболезнования лидеру "Исламского джихада" Зияду аль-Нахале в связи с "мученичеством" Абу аль-Ата и члена террористической группы Акрама аль-Аджури, ликвидированного во время авиаудара в Дамаске.


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