Ханийе выразил свои соболезнования Исламскому джихаду
Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе выразил соболезнования "Исламскому джихаду" в связи с ликвидацией командира Баха Абу аль-Ата.
Он осудил "израильскую агрессию" против палестинцев, сообщает The Jerusalem Post.
"Эти преступления "оккупации" совершаются в то время, когда фракции и силы нашего народа добились прогресса в восстановлении национального единства, чтобы объединиться в битве за Иерусалим, Аль-Аксу, поселения и заключенных", – заявил Ханийе.
По его словам, израильское правительство якобы пытается вызвать путаницу, чтобы "заблокировать путь к восстановлению национального единства" в свете прогресса, который наблюдался в последние дни.
Лидер ХАМАСа добавил, что целенаправленные "убийства" со стороны Израиля не смогут изменить убеждения группировок и сил "сопротивления".
ХАМАС выразил соболезнования лидеру "Исламского джихада" Зияду аль-Нахале в связи с "мученичеством" Абу аль-Ата и члена террористической группы Акрама аль-Аджури, ликвидированного во время авиаудара в Дамаске.