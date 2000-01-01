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ЦАХАЛ начал новый раунд ударов по террористам | Фото:12.11 15:23   MIGnews.com

ЦАХАЛ начал новый раунд ударов: названы цели

Бойцы ЦАХАЛ после возобновившихся обстрелов со стороны Газы начали новый раунд воздушных ударов по объектам "Исламского джихада".

Уточняется, что военные попали по нескольким целям.

"Представитель ЦАХАЛ заявил, что незадолго до этого истребители и самолеты атаковали несколько террористических целей в секторе Газа", – сказано в сообщении.

Среди пораженных объектов оказались учебный комплекс и подземные площадки для хранения и производства оружия. Уточняется, что эти цели являются критически важными для террористов, которые вложили в строительство большие суммы денег.

"ЦАХАЛ воспринимает ракетный обстрел израильской территории и граждан с предельной серьезностью и готов продолжать защищать граждан и проводить любые необходимые операции", – сказано в заявлении.


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