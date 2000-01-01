Кремль об обстрелах Израиля: призываем к спокойствию
Российская Федерация обеспокоена ростом напряженности в Израиле и призывает все стороны к решению проблем политико-дипломатическим путем.
Такое заявление 12 ноября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает информагентство ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как Кремль оценивает крупнейшее за последнее время обострение ситуации в секторе Газа и на территории Израиля после ликвидации командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата, ответственного за множество терактов.
"Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе. Мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", – сказал он.