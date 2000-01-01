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Кремль об обстрелах Израиля: призываем к спокойствию | Фото:12.11 13:59   MIGnews.com

Кремль об обстрелах Израиля: призываем к спокойствию

Российская Федерация обеспокоена ростом напряженности в Израиле и призывает все стороны к решению проблем политико-дипломатическим путем.

Такое заявление 12 ноября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает информагентство ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как Кремль оценивает крупнейшее за последнее время обострение ситуации в секторе Газа и на территории Израиля после ликвидации командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата, ответственного за множество терактов.

"Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе. Мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", – сказал он.


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