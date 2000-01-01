12.11 13:06 MIGnews.com

Глава ШАБАК: это была контртеррористическая операция

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Глава ШАБАК Надав Аргаман назвал ликвидацию командира "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата контртеррористической операцией.Соответствующее заявление он сделал 12 ноября, в ходе совместного брифинга с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и начальником генштаба ЦАХАЛа Авивом Кохави.По словам Аргамана, эта операция стала возможной благодаря напряженной разведывательной деятельности. Целью израильских военных было причинить вред террористу "с минимальным ущербом для ни в чем не повинных гражданских".Глава ШАБАК добавил, что Ата вел себя, как "разыскиваемый человек", начиная с момента недавней вспышки ракетных обстрелов из Газы, заканчивая моментом смерти.