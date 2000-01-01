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Nakonu.com
12.11 12:52 MIGnews.com
Ракетный обстрел Натив Ха Асара и Ашкелона
Сирены ракетной тревоги прозвучали в Натив Ха Асара, Эрез и Ашкелоне
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