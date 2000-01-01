12.11 12:51 MIGnews.com

Кохави: мы не заинтересованы в эскалации, но готовы к ней

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Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к такому развитию событий.Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу 12 ноября.Кохави добавил, что ликвидированный в ночь на 12 ноября командир "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата был ответственным за большинство нападений на Израиль."Он действовал, чтобы саботировать попытки ХАМАСа успокоиться. Он был "живой бомбой", и даже сейчас он работал и планировал атаки. Он был ответственным за большинство нападений в прошлом году. Мы готовимся к эскалации с земли, воздуха и на море", – отметил Кохави.Он добавил, что Ата фактически был главой палестинского "Исламского джихада" в Газе, человеком, "который подорвал тишину на юге Израиля".