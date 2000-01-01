Кохави: мы не заинтересованы в эскалации, но готовы к ней
Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к такому развитию событий.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу 12 ноября.
Кохави добавил, что ликвидированный в ночь на 12 ноября командир "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата был ответственным за большинство нападений на Израиль.
"Он действовал, чтобы саботировать попытки ХАМАСа успокоиться. Он был "живой бомбой", и даже сейчас он работал и планировал атаки. Он был ответственным за большинство нападений в прошлом году. Мы готовимся к эскалации с земли, воздуха и на море", – отметил Кохави.
Он добавил, что Ата фактически был главой палестинского "Исламского джихада" в Газе, человеком, "который подорвал тишину на юге Израиля".